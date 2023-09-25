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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق لتكريس علاقات الشراكة بين الأشقاء الثلاثة

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية اللقاءات التي عقدها سامح شكرى، وزير الخارجية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى رأسها اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق لبحث سبل تفعيل التعاون بين البلدان الثلاثة في عدة مجالات اقتصادية وسياسية، مشيرا إلى حرص الدول الثلاثة على  تكريس علاقات الشراكة التي تجمع بين الأشقاء الثلاثة، بالإضافة إلى متابعة لنتائج القمة الثلاثية الأخيرة التي عقدت في بغداد في يونيو 2021.

وقال "محسب"، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة بين الدول الثلاثة، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة وذلك في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، فضلاً عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللقاء تطرق أيضا إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية، حيث أكد المجتمعون على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وتطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، وفي سياق أهمية استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف ، كما بحثوا الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، لاسيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية، وذلك بما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته.

وأكد "محسب"، أن الدولة المصرية تقوم بتحركات دبلوماسية مُكثفة لتعزيز أواصر التعاون وتنسيق المواقف مع الدول العربية؛  من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الأمة، وتعزيز الجهود الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

الخارجية وزير الخارجية الجمعية العامة للأمم المتحدة سامح شكري

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