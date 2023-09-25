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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: غدا القرعة العلنية على وحدات جمعية الأمل بالعبور الجديدة

صدى البلد

أعلن المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم 14/9/2023، وطبقاً لشرائح المساحات من (209م2 - 267م2 – 500م2) بنطاق جمعية الأمل " سابقاً"، موضحاً أن الموعد المحدد لإجراء القرعة العلنية غدا الثلاثاء الموافق 26/9/2023، بمقر الجهاز.

 

وأضاف المهندس أحمد علي أنه على العملاء الحضور بداية من الساعة الـ10 صباحاً في التاريخ المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، منوهاً عن أنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة الـ12 ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وأنه سيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

 

وفي سياق آخر، قامت الإدارة الصحية بالعبور بالتنسيق مع جهاز مدينة العبور الجديدة لإتاحة فريق طبى بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين للكشف على العملاء المترددين على المركز التكنولوجى يومياً وذلك ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة، وسوف يتم تقديم الخدمة حتى انتهاء المبادرة 30/9/2023، وتهدف الحملة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى والأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وذلك استمراراً لجهود الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات لتقديم خدمات طبية وتعليمية واجتماعية لائقة لقاطنى المدينة٠


 

الجهات المعنية الاعتلال الكلوي الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

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