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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك.. نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد البنك الأهلي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، سعد محي الدين رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، ووفد البنك المرافق، وذلك لبحث الخطوات التنفيذية لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والبنك، بشأن توفير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات المطروحة من قِبل المحافظة(بنظام المطور الزراعي) أو مشروعات المستثمرين.

وأوضحت نائب المحافظ أن اللقاء ناقش سبل التعاون لدعم تمويل مشروعات الري الحديث والطاقة النظيفة و الميكنة الزراعية، والتي تولي المحافظة لها اهتمامًا كبيرًا في إطار جهود التحول الأخضر والمستدام، والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى دعم المزارعين في مجال الزراعات التعاقدية وتوفير التسهيلات الائتمانية لهم.

وأكدت على أهمية تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لبناء ثقافة الإدارة الناجحة للمشروعات، والتعامل الأمثل مع مؤسسات التمويل بما يضمن نجاح استمرارية هذه المشروعات.

محافظ الوادى الجديد: سحب المشروعات المتعامل عليها تجارياً من شركات التسويق الزراعى

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