أول تعليق من خالد الغندور علي مباراة الأهلي وسان جورج.. شاهد

علق الإعلامي خالد الغندور علي فوز الأهلي على سان جورج في مباراة أمس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور:"مبروك فوز الأهلي خارج أرضه علي سان جورج ٣ صفر.

وأكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي سيطر تماما على مواجهة سانت جورج الاثيوبي في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري ابطال افريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "المباراة شهدت سيطرة أهلاوية منذ البداية، وأضاع الفريق عدة فرص على مدار اللقاء، كما ساهمت في ظهور أكثر من لاعب بشكل جيد".

وأضاف: "الأهلي أهدر عدة فرص أيضا على مدار اللقاء، وظهرت عناصر الفريق بشكل جيد، وسجل الفريق ثلاث أهداف رائعة خصوصا هدف حسين الشحات الاول، وهدف عبدالقادر الذي راوغ بشكل رائع وسجل هدفا من زاوية صعبة".

وواصل: "المباراة كانت سهلة ولكنها مهمة من أجل إعادة الفورمة لبعض اللاعبين، والفريق ضمن التأهل بنسبة كبيرة لدور المجموعات، خصوصا أنها مباراة الذهاب، ومواجهة الزمالك أمام أرتا سولار جعل الفريق يهتم بشكل قوي بهذه المواجهة".

وأكمل: "الفرق المصرية قادرة على عبور دور الـ32 من دوري الابطال أو الكونفدرالية، والزمالك من الطبيعي أن يفوز على أرتا سولار، ومن الصعب حدوث غير ذلك، كل مباريات الاندية المصرية في المتناول".