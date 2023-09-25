الأوقاف: إنجازات غير مسبوقة حققتها الوزارة بدعم من الرئيس السيسي

حققت وزارة الأوقاف إنجازات غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة الحديثة.



وأوضحت الوزارة - في تقرير عن إنجازاتها خلال العشر سنوات اليوم - أنه في إطار تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة فقد شهدت زيادات غير مسبوقة تتراوح ما بين (5833) و (7257) جنيهًا، فيما بلغت نسبة الزيادة للأئمة الحاصلين على الدكتوراة من المعينين على الدرجة الثالثة (461.01%)، وذلك فضلًا عن مبلغ 300 جنيه في علاوة غلاء المعيشة الجاري اتخاذ إجراءات إضافتها لجميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بدءًا من أكتوبر 2023، بالإضافة إلى توفيرالزي الأزهري اللائق بالأئمة وزي الواعظات.



وفيما يتعلق بعمارة بيوت الله، أفادت الوزارة بأنه تم إنفاق أكثر من 15 مليار جنيه لعمارة بيوت الله (عز وجل)، إحلالا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا لأكثرمن (11227) مسجدًا، فيما تم افتتاح أكثر من (4104) مساجد من سبتمبر 2020 حتى نهاية سبتمبر 2023، وحصل (214) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة(أ).



وأوضحت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال تلك الفترة (11227) مسجدًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (15) مليار جنيه، منها (4584) مسجدًا بتكلفة بلغت (5,770,866,740)جنيهًا بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو (6643) مسجدًا تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو (9,289) مليار جنيه.



كما حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف،حيث تم افتتاح (4104)مساجدً جديدة في الفترة من 4 سبتمبر 2020 حتى 29 سبتمبر 2023 وفقا لخطة الوزارة، وحصول (214) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، بما يؤكد اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.



وفيما يتعلق بمجال البر وخدمة المجتمع حتى 30 سبتمبر 2023 وفقا لخطة الوزارة، أشارت إلى أنه تم إنفاق أكثر من 2,5 مليار جنيه منها (200) مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة، و(90) مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة.



أما بخصوص مجال التدريب والتثقيف حتى 30 سبتمبر 2023، قالت الوزارة إنه تم افتتاح أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في يناير 2019، وتم تخريج الدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة وعددهم (460) إمامًا وواعظة.



وأشارت إلى أنه تم افتتاح مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف في أغسطس 2019، وتم إطلاق مسابقة بحثية في (3) موضوعات تقدم لها (242) متسابقًا، وفاز بها (6) متسابقين، وتم توزيع (240,000) جنيه جوائز مالية على الفائزين.



كما تم تدريب 27 مجموعة بواقع (2603) معلمين من معلمي التربية الدينية الإسلامية بأكاديمية الأوقاف الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتم إطلاق الدورات التدريبية للأئمة والواعظات في معالجة القضايا السكانية وتنظيم الأسرة، وتم تدريب (26653) إماما وواعظة خلال هذه الفترة.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم استحداث برامج مهارات التواصل الإعلامي للأئمة والواعظات عام 2019 وتم تنفيذ أربع دورات تدريبية بواقع ثلاث دورات لعدد (45) إمامًا، ودورة للواعظات لعدد (19) واعظة، وتم استحداث برامج رخصة الحاسب الآلي الدولية بأكاديمية الأوقاف، وتم تنفيذ (122) برنامجًا تدريبيًا خلال تلك الفترة، وقد بلغ إجمالي خريجي مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين الذين حصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب من شركة(ICDL) حتى الآن (1363)إمامًا وواعظة وإداريًّا، ما بين دورات متخصصة ودورات متقدمة في السوشيال ميديا.

كما تم تنفيذ برنامج تدريبي متكامل بالأكاديمية الوطنية للتدريب لعدد (51) إمامًا متميزًا في دورة مدتها عام كامل، وتم تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لعدد (97) إمامًا وواعظة، وتنفيذ البرنامج التدريبي في مجال مواجهة الإرهاب الإلكتروني لعدد (20) من قيادات الوزارة بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وأيضا تم تنفيذ برنامج تدريبي في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد لعدد (50) إمامًا وواعظة.

وأضافت الوزارة أنه تم تنفيذ (11) دورة مشتركة للأئمة والوعاظ والواعظات بالتعاون مع الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر لعدد (264) إمامًا وواعظة، وتنفيذ (116) دورة في التحول الرقمي وبلغ إجمالي المتدربين بهذه الدورات (6665) متدربًا.

وأوضحت الوزارة أنه تم استحداث برامج التدريب عن بعد داخليًّا ودوليًّا وتم تنفيذ عدد (153) برنامجًا تدريبيًّا داخليًّا و(15) برنامجًا دوليًّا، و تنفيذ (107) دورات تثقيفية في الفهم المقاصدي للسنة النبوية والاستخدام الأمثل للسوشيال ميديا بالمديريات الإقليمية لعدد (41466) إمامًا.



كما تم إطلاق الدورات التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية يناير 2021، من خلال توقيع عدد (24) بروتوكول تعاون مع كلٍّ من:(جامعة الأزهر من خلال جميع فروعها على مستوى الجمهورية - جامعة عين شمس- جامعة القاهرة - جامعةالمنوفية- جامعة المنصورة - جامعة الفيوم- جامعة بني سويف – جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر- جامعة أسوان- جامعة أسيوط- جامعة الوادي الجديد – جامعة جنوب الوادي فرع البحرالأحمر - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة طنطا- جامعة دمنهور- جامعة بورسعيد - جامعة السويس - جامعة دمياط- جامعة المنيا - جامعة مطروح - جامعة الإسكندرية - جامعة الزقازيق)، وتم تدريب أكثر من 4100 إمام وواعظة.



كما تم توقيع (14) ملحق بروتوكول تعاون مع كلٍّ من:(جامعة عين شمس- جامعة المنوفية - جامعة المنصورة – جامعة بني سويف – جامعة جنوب الوادي بقنا- جامعة الأقصر - جامعة أسوان – جامعة جنوب الوادي (فرع البحرالأحمر) - جامعة سوهاج - جامعة العريش- جامعة بورسعيد - جامعة مطروح - جامعة القاهرة - جامعة الفيوم - جامعة الإسكندرية)، لمنح الماجستير والدكتوراة على أن تكون تكلفة الدراسة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة، وتم تفعيلها خلال العام الدراسي 2021 / 2022، كما تم عقد ( 11 ) دورة دولية بأكاديمية الأوقاف الدولية لعدد (282) متدربًا.



وبشأن مجال التطوير التكنولوجي والدعوة الإلكترونية حتى 30 سبتمبر 2023، تم إطلاق (36) صفحة وموقعًا وقناة، منها (10) صفحات متخصصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بهدف ملء الفضاء الإلكتروني بالفكر الوسطي المستنير، وحقق موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها تطورًا في المحتوى الذي تقدمه انعكس إيجابًا على أعداد المشاركين والمتابعين، حيث ارتفع عدد الزائرين لموقع وزارة الأوقاف إلى (32642479) زائرًا.



وقالت الوزارة إنه تم إنشاء قناة (منبر التجديد)على موقع اليوتيوب خلال العام 2018 /2019، وبلغ عدد المشتركين فيها (18355) مشتركا، وتم إطلاق موقع أكاديمية الأوقاف الدولية في فبراير 2019 ليصل عدد الزائرين للموقع إلى (36741) زائرًا، وتم إطلاق دورة الفكر المستنير الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية حول ثلاثة كتب هي: (الفهم المقاصدي للسنة النبوية، والكليات الست، وقواعد الفقه الكلية)، وتم إطلاق الكتاب المرئي والمسموع، وإطلاق قناة (منبرالتجديد) الصوتية على الساوند كلاود، وإطلاق قناة (منبرالتجديد) الصوتية على التليجرام، وتم إطلاق تطبيق (وعي) لأجهزة الأندرويد، وتم نشر(44) كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتم نشر(300) مؤلف ومترجم وموسوعة على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، وتم إنشاء منصة إلكترونية خاصة تتضمن جميع إصدارات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، وسلسلة (رؤية) المترجمة إلى اللغات الأجنبية المختلفة، وسلسلة (رؤية) للنشء باللغة العربية، وسلسلة (رؤية) للنشء المترجمة على موقع بوابة وزارة الأوقاف الإلكترونية بصيغة (PDF).



وفيما يتعلق بمجال العلاقات الخارجية ودعم الدور الريادي لمصر في نشر الفكر المستنير أوضحت الوزارة أنه تم حصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان بكلياتها الثلاث أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية، على شهادة ضمان جودة التعليم والاعتماد لمدة خمس سنوات كأول جامعة مصرية في مجال الدراسات الإسلامية والعربية تحصل على هذه الشهادة، وذلك في يوليو 2016.



كما حصلت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية (نور مبارك) بكازاخستان على المركز الأول في تخصصات الدراسات الإسلامية وعلوم الدين بين جميع الجامعات الكازاخية، كما تم استضافة وفد من الأئمة السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 20/12/2020 حتى 30/12/2020، كما تم استضافة وفد من الأئمة والواعظات السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة الثانية للأئمة والواعظات من مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 11/9/2021 حتى 24/9/2021، واستضافة وفد من الأئمة الفلسطينيين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة من مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 6/2/2022 حتى 16/2/2022، واستضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الأولى بعنوان: "المواطنة والسلام المجتمعي والعالمي"، في الفترة من 14/ 5/ 2022 حتى 24/ 5/ 2022، لعدد (25) إعلاميًّا يمثلون (19) دولة.



وأشارت الوزارة إلى استضافة وفد من الأئمة والواعظات من دولة بوركينا فاسو في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة والواعظات المصريين والبوركينيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 28/5/2022 حتى 8/6/2022، واستضافة وفد من كبار علماء الهند في الفترة من 16 يوليو 2022 - حتى 26 يوليو 2022، لعدد (18) من عمداء كليات جامعة الثقافة السنية، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية بدولة الهند، استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثانية بعنوان: "التعايش السلمي والسلام المجتمعي"، في الفترة من 24/ 9/ 2022 حتى 4/ 10/ 2022، لعدد (26) إعلاميًّا يمثلون (15) دولة.



وتابعت الوزارة أنه تم استضافة دورة أئمة ووكلاء الأوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر لعدد (19) إمامًا، في الفترة من 8/ 12/ 2022 حتى 26/ 12/ 2022، واستضافة دورة أئمة تنزانيا لعدد (9) أئمة في الفترة من 2/2/2023 حتى 11/2/2023، واستضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثالثة في الفترة من 9/3/2023 حتى 18/3/2023، لعدد (14) إعلاميًّا واستضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الرابعة في الفترة من 9/9/2023 حتى 16/9/2023 لعدد (15) إعلاميًّا.



ولفتت الوزارة إلى إدراج منظمة الإيسيسكو لوثيقة القاهرة للمواطنة التي صدرت عن المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة يومي الأحد والاثنين 16-17 محرم1441هــ الموافق 15 - 16سبتمبر 2019م برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان : "فقه بناء الدول .. رؤية فقهية عصرية "، في إعلان الإيسيسكو للتضامن الأخلاقي الصادر يوم الثلاثاء 21/ 7/ 2020، وذلك ضمن توصيات منتدى "دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات" الذي عقد إلكترونيًّا يوم الثلاثاء 21/ 7/ 2020 بمشاركة الرئيس التشادي، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والمدير العام لمنظمة الإيسيسكو، ولفيف من العلماء والمفكرين والقيادات الدينية من مختلف دول العالم، وتم تطوير وتجديد المركز المصري الإسلامي بتنزانيا، بتكلفة تزيد على 10 ملايين جنيه، بمعرفة شركة المقاولون العرب، و إيفاد وإعارة (1930) إمامًا وقارئا، إيفادًا دائمًا أو لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ورعاية أكثر من (5099) طالبًا وافدًا على نفقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من مختلف دول العالم، وإهداء أكثر من (892277) كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمختلف دول العالم.



كما تم إطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية والتوسع في النشر الإلكتروني بثلاث وعشرين لغة، وترجمة خطبة الجمعة إلى عشرين لغة، ونشرها مكتوبة ومرئية، وعقدت وزارة الأوقاف اثنا عشر مؤتمرًا دوليًّا في الفترة من 2014 وحتى 2023، كما عقدت وزارة الأوقاف عشر مسابقات عالمية للقرآن الكريم في الفترة من 2014 حتى 2023.



أما في مجال المنح التعليمية المجانية، فبالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية تم منح (1339) إمامًا وإداريًّا منحة ماجستير خلال الفترة من 2017 وحتى 2023.



وعن المشروعات التنموية لهيئة الأوقاف المصرية، أفادت الوزارة بأن المشروعات تم الانتهاء منها بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التي تم الانتهاء منها (17055) وحدة، بإجمالي تكلفة بلغت (2,109,306,405) جنيهات، أما فيما يتعلق بالمشروعات الجاري العمل بها، فقد بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية التي يجري العمل بها حاليًا (11646) وحدة، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو (5,005,917,602) جنيه، وبلغ إجمالي ما تم صرفه على هذه المشروعات حتى تاريخه مبلغ (2,168,028,663) جنيها، بمتوسط نسبة تنفيذ للأعمال بلغت (43%)، وجار إتمام تنفيذ هذه الأعمال.



وبشأن العوائد الاستثمارية لمشروعات الهيئة، حققت جميع المشروعات عوائد استثمارية مجزية ومتميزة تجاوزت في بعض المشروعات الاستثمارية نسبة 100%.



وعن إيرادات الهيئة حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى إيراد سنوي في تاريخها، حيث بلغ إجمالي الإيرادات والأرباح في العام المالي 2022/ 2023 مبلغًا وقدره (2,285) مليار جنيه، بزيادة قدرها (250) مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 12,3% عن نفس الفترة من العام المالي 2021/ 2022، وبزيادة قدرها (467) مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 25,7% عن العام المالي 2020/ 2021، وحققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى إيراد شهري في تاريخها، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 /3/ 2023 حتى 31/ 3/ 2023 مبلغًا وقدره (306,732,153) جنيهًا، بزيادة قدرها (66,856,636) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 27.9% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021/ 2022، وبزيادة قدرها (185,126,760) جنيهًا، بنسبة قدرها ( 152.2% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021، وهو أعلى إيراد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف.



وفي قطاع الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة تم خلال تلك الفترة صرف (158,061,329) جنيهًا، منها (115,317,271) جنيهًا لتطوير مستشفى الدعاة ودعم معهد التمريض وشراء أجهزة طبية حديثة.