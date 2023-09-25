مدرب لياقة بدنية يوجه نصائح لفقد كرش ما بعد الولادة

أكد الكابتن كريم أسامة، مدرب اللياقة البدنية، أن الرياضة تحسن من صحة الجسم و تحمي من الأمراض، و قد أجمعت كل الأديان السماوية على أهميتها.

وأضاف "أسامة"، خلال لقائه ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2 من تقديم حنان الحسيني، أن الرياضة تعمل على تحسين الحالة المزاجية للفرد و تُخرج الطاقة السلبية، و تزيد هرمون السعادة و فعاليته أكثر من مضادات الاكتئاب.

وأوضح "أسامة"، أن ترهلات البطن (الكرش) الناتج بعد الولادة يأخذ وقت حتى يٌفقد، موجها عدة نصائح و هي: الاهتمام بنظام غذائي محدد، تجنب السكريات و المشروبات الغازية، و البعد عن الأملاح، مشددا على شرب المياه بشكل كافي على مدار اليوم.

التمارين المنزلية

وأشار، إلى أن الرياضة و التمارين هامة بجانب النظام الغذائي الذي يتناسب مع كل فرد لفقد الدهون، موضحا أن السيدات يمكن أن يقوموا بتمارين منزلية من خلال زجاجات المياه، في حالة عدم قدرتهم على النزول إلى صالات الجيم.