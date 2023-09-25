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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كلينتون تحذر بقوة من خطر بوتين القادم: يحاول التدخل في انتخابات 2024

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

حذرت هيلاري كلينتون من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحاول التدخل في انتخابات 2024 المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وقالت وزيرة الخارجية السابقة والمرشح الديمقراطية للرئاسة لعام 2016 لقناة MSNBC : "أخشى أن يثبت الروس قدرتهم هذه المرة أيضًا للتدخل في الانتخابات، فإذا أتيحت لهم فرصة، فسوف يفعل ذلك مرة أخرى".

وقالت كلينتون إن الولايات المتحدة لا تتحدث عن التدخل الروسي في انتخابات البلاد بما فيه الكفاية، زاعمة أن بوتين لديه "الكثير من المدافعين والمساعدين في بلدنا".

ذكرت إن بعض الأمريكيين لا يرون "خطر" بوتين، لكنها حذرت من أن البعض يتفق معه حتى في قضايا معينة، مثل حرب أوكرانيا.

وحذرت كلينتون من احتمال تنامي الفاشية والاستبداد في الولايات المتحدة، وحثت الناخبين على "رفض" هذا النوع من التفكير.

ووجد مجتمع الاستخبارات الأمريكية أن تدخل روسيا في انتخابات 2020 كان يهدف إلى الإضرار بكلينتون كمرشحة ديمقراطية وأنها فضلت انتخاب الجمهوري دونالد ترامب. وأكدت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في وقت لاحق   هذه النتائج.

وقالت كلينتون إن السبب وراء عمل بوتين بجد ضد حملتها هو أنه "لم يريدني في البيت الأبيض".
 

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