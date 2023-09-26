منال الصيفي: الراحل أشرف مصيلحي كان بيخاف عليا أكتر من نفسه

كشفت المخرجة منال الصيفي، تفاصيل مرض زوجها الراحل الفنان أشرف مصيلحي، قائلة :"أول مرة لاحظنا فيها ده كان وقت تصوير جمال الحريم، ولخبط في الكلام أثناء التصوير ، وتفاجئت أنه مش مجمع ومش عارف يحفظ النص، ويقلي أنا اسف والله أققله معلش هنذاكر سوا، وحفظته الدور بشق الانفس وتخيلت أنها مجرد جلطة".



وأضافت منال الصيفي، في حوار مع الاعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الاثنين، أن :" ده حصل في أخر ايام التصوير، وطلبت منه مراجعة طبيب، وكان برفقتنا ماجد يوسف لاني كنت في التصوير ولم أخبر الاولاد، وبالفعل راح للدكتور والطبيب قال له ضغط عصبي وأعطاه بعض المهدئات ليومين ولم يعجبني لذك حتى نصحه صديقه بمراجعه طبيب متخصص".

إستطردت المخرجة منال الصيفي، أن : " لما قلتله هنروح لدكتور تاني وإتعصب جداً وقتها وتوجهنا له والطبيب كان يرتدي الكمامه لكن الطبيب طلب الاشعة وأجريناها وهاتفت الدكتور وسألني هل تقودي السيارة وطلب مني التوقف وقال لي أحنا شاكين في ورم يانزيف ياجلطة.

وأشارت المخرجة منال الصيفي، إلى أنه خلال تلك الفترة عرضت الاشعة على طبيب متخصص وأخبرني بضرورة مراجعته وأن يكون أشرف مصليحي برفقتها وأخبره حينها بضرورة إجراء جراحه لوجود كيس مباه على المخ وكان هذا بناء على رغبتي بإخفاء الحقيقة عنه "



وكشفت عن أنها قررت عدم إخباره لانه كان يخاف من المرض وكان جبان في هذه الجزئية وبيخاف علينا جداً من وقت كورونا قائلة : " لما أصبت بكورونا أصيب معي ولم يكن خائفاً على نفسه كان خايف علي أكتر ".

وتابعت انه أول صدمة تلقتها كانت عندما إكتشفت أنه مصاب بسرطان مخ شرس من الدرجة الرابعة، وأجرى الجراحه وتعافى بعض الشيء حتى رحلت والدته فأصيب بجلطة أثرت على الكلام والحركة ".