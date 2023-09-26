مهاجم المقاولون عن احتفال أحمد علاء: عاتبته.. وبرر تصرفه بهتاف جمهور الزمالك بالستة

أشاد محمد سالم مهاجم فريق المقاولون العرب بتعادل فريقه في مباراة الزمالك أمس .

وقال سالم في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "حضرنا للمباراة بشكل جيد وبعد مباراة بلدية المحلة قومنا بالتجهيز للقاء الزمالك".

وتابع :"عاتبت أحمد علاء بسبب طريقة احتفاله عقب تسجيله الهدف أمام الزمالك".

وأكمل :"أحمد علاء برر لي طريقة احتفاله بسبب هتاف الجماهير بالستة منذ بداية اللقاء لكنه في النهاية خرج واعتذر بعد اللقاء".

في سياق آخر أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، الرغبة في إعادة مباراة المقاولون العرب؛ بعد الأخطاء التحكيمية التي أثرت على النتيجة.

وجاء في بيان الزمالك: “‏الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون؛ لوجود أخطاء في تطبيق القانون، وإحالة حكم المباراة إلى التحقيق، ومنعه من إدارة أي مباراة أخرى للفريق”.