أسامة حسن: يجب رحيل أوسوريو عن الزمالك في أسرع وقت

أكد أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، أن هناك العديد من لاعبي الفريق الأبيض الحالي لا يستحقون ارتداء قميص القلعة البيضاء.

وقال حسن فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة"، مع الإعلامي أحمد جمال، المذاع على قناة "الحدث اليوم": "يجب رحيل كارلوس أوسوريو فى أسرع وقت حتى يتم تصحيح المسار والتعاقد مع مدير فني محلي".

وأضاف: "هناك العديد من اللاعبين يجب إعارتهم فى يناير المقبل وعلى رأسهم محمد حسام "بيسو" وإيشو ومحمد طارق".

وانتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل بهدف لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما في بطولة الدوري الممتاز.

تقدم يوسف أوباما بهدف لصالح الزمالك ثم أدرك أحمد علاء التعادل لصالح فريق المقاولون العرب في الوقت بدل الضائع.