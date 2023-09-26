هشام آمنة يهنئ وزير الدفاع والإنتاج الحربى بذكرى المولد النبوي الشريف

أرسل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال اللواء هشام آمنة، في نص البرقية: يسعدنى أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص اعزازي وتقديري بمناسبة الإحتفال بذكرى ميلاد سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بالمولد النبوي الشريف.

وأضاف الوزير : داعياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على سيادتكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار، سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة وأن يوفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية... وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام" .