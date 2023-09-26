وزير التنمية المحلية يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور” أحمد الطيب” بمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف.

حيث أعرب " اللواء هشام آمنة " عن خالص اعزازه وتقديره بمناسبة الاحتفال بذكري ميلاد سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ، واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بالمولد النبوي الشريف ، داعياً المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة العطرة علي سيادتكم وعلي الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وعلي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار.

وأضاف وزير التنمية المحلية: "سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة وأن يوفقكم دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس /عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل عام وسيادتكم وشعب بخير وسلام.