الرئيس السيسي: الدولة مهمومة بجودة التعليم.. وهدفنا ليس بناء المدارس فقط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ حجم الانفاق على التعليم الأساسي لا يكافئ على عدد الطلاب بواقع 25 مليون طالب، موضحًا: «أقول هذا الكلام لأننا كلنا مسئولين عن هذا الأمر، لست وحدي أو رئيس الحكومة أو وزير التعليم».

السيسي:الفكرة ليست في بناء مدرسة أو فصل فقط

وأضاف الرئيس السيسي: «هناك 750 ألف طالب يدخلون التعليم كل سنة، هل الدولة قادرة على استيعابهم؟ يجب أن نقول هذا الكلام للناس بكل وضوح، والفكرة ليست في بناء مدرسة أو فصل فقط، ولكن التشغيل المناسب للحصول على منتج تعليمي جيد لأبنائنا وبناتنا في هذه المرحلة المهمة، فيجب أن نعمل على بناء حقيقيا للشخصية ونصيغها حتى تكون صريحة وداعمة لوطنها، والدولة مهمومة بتقديم ذلك».