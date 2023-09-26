حكم الصلاة في السيارة خشية خروج الوقت.. اعرف الشروط

كشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن حكم الصلاة في السيارة وشروطها.

وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، عن حكم الصلاة في السيارة وشروطها، إنه لابد من الفرض والنفل، فصلاة الفرض لا يجوز أداؤها في السيارة إلا عند الضرورة، كأن يكون الشخص مستقلا الطائرة لمسافات بعيدة تفوته صلاة لا تجمع مع غيرها كصلاة الفجر، ففي هذه الحالة يجوز أداء الصلاة في الطائرة، على الكرسي.

وأضاف، أن الشخص المقيم، لا يجوز له أداء الصلاة في السيارة لمجرد أنه عائد إلى منزله من العمل، ففي هذه الحالة يركن السيارة وينزل لأداء الصلاة، أو يصلي الفرض قبل سفره، أو ينتظر حتى الوصول إلى المنزل لأداء الصلاة، وإنما كان الأولى أن يصلي المسلم الفرائض في أول وقتها.

وأشار إلى أنه يجوز للمسلم جمع الصلاة جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجوز ذلك في صلاتي الظهر والعصر، أو صلاتي المغرب والعشاء.

وأوضح، أن صلاة النفل فيها سعة، فعلمنا النبي أنه يجوز صلاة النفل في السفر، أثناء ركوب وسيلة المواصلات أيا كانت هي.

الصلاة في الطائرة

وقال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن المسافر بالطائرة إذا أراد أن يصلي بها فإنما يصلى بها النافلة فقط أو لا نصلى فيها، مشيرًا إلى أن الشافعية يقيسون البحر على البر لكنهم لا يقيسون الهواء على البحر، فلو صلى المسافر فى أرجوحة لا هى معلقة فى السقف ولا مستقرة على الأرض فلا يجوز الصلاة لأن الهواء ليس ملموسا كلمس الماء والمطلوب هو الاستقرار على شئ ينتهي بالأرض فهذا من شروط الصلاة.

وأشار إلى أن المسافة من أى مكان إلى أى مكان فى العالم لا تزيد عن 20 ساعة وأقصاها 16 ساعة ثم بعد ذلك لابد أن تنزل إلى الأرض، وإذا انفجرت الطائرة فى الجو وترك المسافر الصلاة فلا شيء عليه لأنه مات غير مقصر، ولا يقضى الصلاة عنه غيره وإنما يقضى الحجة والصيام، فمن مات وكان تاركا للصلاة ومات فليس لأحد أن يقضى عنه صلاته لأنه لم يترك الصلاة عبثا واستهانة وتكاسلًا وإنما ترك الصلاة لأجل تحصيل شروطها.

