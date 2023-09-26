المدير الفني لـ هلال مطروح :المرحلة المقبلة لا تحتمل أي تهاون

حرص الكابتن ابو العينين شحاتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي هلال مطروح علي عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل بدء مران اليوم ،استعدادا للموسم الجديد .

وأشاد شحاته خلال الجلسة بالتزام اللاعبين بالتعليمات خلال الفترة الماضية، وطالبهم باستمرار التركيز في المرحلة المقبلة والتي لا تحتمل اى تهاون أو تقصير خاصة مع بدء العد التنازلي لانطلاق مسابقة الدورى ..

وأكد المدير الفني للاعبين أن مجلس الإدارة يقف خلف الفريق بقوة، لرغبته في التواجد بدائرة المنافسة، وتحقيق حلم الصعود، في ظل وجود مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب .