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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد الدولي للسلاح ينتخب الحسيني للانضمام لقاعة المشاهير مدى الحياة

الحسيني سمير
الحسيني سمير

 أعلن الاتحاد الدولي للسلاح، في انجاز جديد للإدارة الرياضية المصرية، انتخاب عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة للانضمام لقاعة المشاهير مدى الحياة وذلك تقديرًا لمجهوداته وخدماته الجليلة للمبارزة العالمية لعدة أعوام.

 

وجاء انتخاب رئيس الاتحاد المصري بعد منافسة مع 5 مرشحين آخرين من الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبولندا، والمجر، ورومانيا.

 

والانضمام لقاعة المشاهير بالاتحاد الدولي للسلاح يكون بالانتخاب حيث يتم انتخاب فرد واحد من أسرة السلاح العالمية كل عام لينضم لقاعة المشاهير مدى الحياة، بشرط أن يكون قدم خدمات جليلة للمبارزة العالمية لمدة طويلة.

 

كما تم انتخاب 4 أبطال أولمبيين للانضمام إلى قاعة المشاهير للاعبين هذا العام وهم: الروماني كونيل درامبا، والمجري ارون سزيلاجي، والصيني لو كزيوجوان، والكوري كيم يونج هو.

 

ويعتبر انتخاب رئيس الاتحاد المصري للسلاح للانضمام لقاعة المشاهير بالاتحاد الدولي مدى الحياة انجاز كبير للإدارة الرياضية المصرية ودليل يؤكد على الدور الكبير الذي قام به الحسيني خلال الأعوام الماضية لأسرة الاتحاد المصري والعربي والأفريقي والعالمي.

 

فخلال فترة رئاسته للاتحاد المصري تطورت رياضة السلاح في مصر بشكل كبير وصل إلى صعود أبطال مصر على منصات بطولات العالم في جميع المراحل شباب وناشئين وكبار، كما ساهم الحسيني في نشر وتطوير اللعبة على المستوى العربي والأفريقي.


وكان تنظيم مصر لبطولة العالم للمبارزة عام 2022 باستاد القاهرة الدولي علامة مضيئة في تاريخ الاتحاد المصري للسلاح واعتبرها الاتحاد الدولي البطولة الأفضل تنظيميًا في تاريخ اللعبة، حيث حظيت البطولة باشادات دولية واسعة بعد أن استطاعت اللجنة المنظمة تحويل الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة وصالاته الفرعية إلى متحف فرعوني، استمتع جميع المشاركين بالتواجد داخله والتقاط الصور التذكارية مع الديكورات المبهرة بالإضافة إلى التنظيم الرائع الذي لم يتخلله أي مشاكل وأشاد به جميع رؤساء الوفود ورئيس الاتحاد الدولي وجميع أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي.

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