نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي جزءًا من تصريحات سيد عبد الحفيظ بمقطع فيديو من حلقة "اللعيب "عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:سيد عيد الحفيظ: "مبادئ الأهلي "جوارديولا" نفسه ميقدرش يتعداها.. وكنت بصمم أقول رأيي للجنة التخطيط.

و اضاف : سيد عبدالحفيظ: مش من مصلحتي ولا من مصلحة النادي إني أتواجد في أي منصب في قطاع الكرة حاليًا، لأن وجودي ممكن يعمل ضغط لـ أي حد في النادي

وكان النادي الأهلي قد أعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة، وتولى خالد بيبو المسئولية بدلاً منه.

وأعلنت شبكة أبو ظبي الرياضية، تعاقدها رسميًا مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، لتحليل مباريات الدوري الأفريقي.

وكتب الحساب الرسمي للشبكة الإماراتية على منصة "إكس": "أبوظبي الرياضية تتعاقد مع سيد عبدالحفيظ وعزيز بودربالة لتحليل مباريات دوري كرة القدم الأفريقي (السوبر ليج) والتي سيتم بثها على القنوات المفتوحة مجاناً".