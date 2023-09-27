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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لليوم الثاني.. توافد النواب للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة

مجلس النواب
مجلس النواب

توافد أعضاء مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء على مقر المجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر المقبل، وذلك لليوم الثاني.

وشهد البهو الفرعوني بالمجلس توافد عدد كبير من النواب، حيث أتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "142" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (108) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

وجدير بالذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.

أعضاء مجلس النواب نماذج تزكية انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 الدستور الامانة العامة لمجلس النواب

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