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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بمناسبة المولد النبوي الشريف.. صباح البلد يستضيف المبتهل إبراهيم شليبي

القارئ والمبتهل إبراهيم
القارئ والمبتهل إبراهيم شليبي

خصص برنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية هند النعساني، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء، فقرة خاصة ومتميزة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث استضاف القارئ والمبتهل إبراهيم شليبي، والذي قدم مجموعة من الابتهالات المتميزة في مدح الرسول الكريم.
 

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واحتفلت وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة، وذلك بقاعة المنارة بالقاهرة الجديدة.

و خلال الاحتفال، تم تكريم  بعض الشخصيات ممّن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرًا لتفانيهم في العمل الدعوي.

وبدوره، تقدّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

 

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