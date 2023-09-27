مايا مرسي: وجود إرادة سياسية كان الدافع للنهوض بملف تمكين المرأة في مصر

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، إيفينيا سيدرياس القائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وذلك لبحث سبل التعاون ومناقشة البرامج والأنشطة المشتركة بين الجانبين في مجال تمكين المرأة.

رحبت الدكتورة مايا مرسي بـ إيفينيا سيدرياس وشون جونز، والذي يزور المجلس لأول مرة منذ توليه المنصب في مصر، معربة عن سعادتها بالتعاون المثمر القائم بين المجلس والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات.

وأشارت إلى أن هذا التعاون ممتد منذ إنشاء المجلس عام 2000 وحتى الآن في العديد من البرامج والمشروعات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وجود إرادة سياسية حقيقية تؤمن بالمرأة وتساند تمكينها ووصولها إلى جميع المواقع القيادية؛ كان هو الدافع الأساسي للنهوض بملف تمكين المرأة في مصر.

وأشارت إلى أنه لأول مرة منذ 72 عاما من النضال لدخول المرأة مجلس الدولة؛ كسرت المرأة الحواجز الزجاجية، وتم تعيين المرأة كقاضية في مجلس الدولة، ورئيس نيابة في النيابة العامة.

ونوهت بأن الدولة المصرية تعمل في ملف المرأة، ضمن إطار استراتيجي، وهي استراتيجية تمكين المرأة 2030، التي تحتوى على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، وتتألف من 4 محاور رئيسية، وهي: المحور السياسي والقيادة، محور التمكين الاقتصادي، محور التمكين الاجتماعي، محور الحماية، مشيرة أيضا إلى مرصد المرأة المصرية في متابعة المستهدفات الخاصة بوضع المرأة.

وأوضحت رئيسة المجلس، أن مصر أصدرت العديد من التشريعات في سبيل القضاء على العنف ضد المرأة ومن بينها جريمة ختان الاناث ، مشيرة إلى صدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وهو يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التى صدرت لتجريم ختان الاناث.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي دور الدراما المصرية المهم في رفع الوعي بقضايا المرأة و في تغيير الصورة النمطية لأدوار ومكانة المرأة في المجتمع، من خلال العديد من الأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية مشيرة إلى النجاح الذي حققه مسلسل "تحت الوصاية " من خلال تسليط الضوء على قضية الوصاية و الولاية على المال.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الجرائم الإلكترونية والتكنولوجية ضد النساء والفتيات تشكل عائقًا أمام مشاركتهن المتساوية والفعالة، مما يؤدي إلى عدم تشجيع النساء والفتيات على تولي مناصب قيادية ومواقع صنع القرار.

من جهته، أعرب كلا من شون جونز وإيفينيا سيدرياس عن سعادتهما بزيارة المجلس القومي للمرأة، ولقاء الدكتورة مايا مرسي.

وأشادا بكافة الجهود المتميزة التي تقوم بها مصر في مجال تمكين المرأة المصرية خلال السنوات الماضية، كما ثمنا جهود المجلس والتعاون القائم بين الجانبين في هذا الملف .

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