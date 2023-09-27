تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 20208 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 24402 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 8470 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3774 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 5634 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 5510 نقطة.