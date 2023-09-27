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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 20208 نقطة.

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أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 24402 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 8470 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3774 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 5634 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 5510 نقطة.

البورصة المصرية الأسهم القيادية الشركات الصغيرة والمتوسطة مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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