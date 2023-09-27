نهاية الأزمة قريبا.. الرئيس السيسي يطمئن المواطنين في احتفالية المولد النبوي

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف، وألقى كلمة في هذه المناسبة العطرة، ونستعرض أبرز ما قاله الرئيس.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “لازم يكون عندنا ثقة في الله وفي المسار اللي إحنا ماشيين بيه، مهما كانت الظروف صعبة”، موجهًا رسالة مهمة: “ مش هقولكوا اطمنوا بينا أو بالحكومة.. اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى”.

وأضاف الرئيس السيسي، في احتفالية المولد النبوي الشريف: “لا يوجد نجاح إلا بسبيل المصلحين”، متابعًا: “المنهج اللي إحنا ماشيين به منهج بنحاول إنه يبقى مستقيم وأمين ومخلص لله.. ومعنديش شك رغم الظروف اللي بنمر بيها دي إن ربنا سبحانه وتعالى سيسدد الخطى”.

فيما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، قائلًا: “أود أن أتوجه بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة مولد النبي الكريم"، داعيا الله أن يعيد هذه الذكرى المباركة بالخير والسلام على مصر والإنسانية بأسرها.

لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يذهب لتكريم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تكريم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، فى لفتة إنسانية عظيمة، وذلك خلال تكريمه وعدد من الأئمة والعلماء والمفتين والواعظات والقراء، فى احتفالية المولد النبوي الشريف 2023.

في السياق نفسه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مسيرة حياة النبي الكريم تؤكد لكل ذي بصيرة أن العسر يصاحبه اليسر وأن الله مع الصابرين.

وأضاف الرئيس السيسي: “كنا موجودين فى الإسماعيلية وكان هناك احتفال بتخريج شباب الجامعات، وهل هناك أمة يكون شبابها بالحجم دا ويبقى عندها قلق على بكره؟ بسم الله ما شاء الله، دا بكره دا بتاعهم هما وهما قادرين بفضل الله على إنهم يحموا أقدار تلك الأمة من أى شر أو مكروه”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأزمات العالمية كانت عاصفة وكفيلة باقتلاع اقتصادنا لولا الجهود في السنوات الأخيرة.

وتابع الرئيس السيسي: “احتفال العام الحالي يأتي بينما يمر العالم بمرحلة دقيقة، نبذل كل الجهد والطاقة لرفع وطأة الأزمة المالية على الشعب المصري”.

فيما شرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مفصل سبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر في الفترة الراهنة، مؤكدا أنها ترجع في الأساس للظروف العالمية المحيطة، وأن مصر لا تعاني وحدها من هذا الوضع ولكن دولا أخرى نامية وحتى متقدمة متأثرة بها.

وقال الرئيس السيسي إن الكارثة الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية عميقة الأثر، أدت إلى توقف عجلة الإنتاج في دول كثيرة، وما أعقب ذلك من موجة ارتفاع أسعار عالمية‘ إثر الأزمة الروسية - الأوكرانية، ما دفع الدول الكبرى لرفع أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق، أملا في احتواء التضخم، ما استدعى نزوحا كثيفا لرؤوس الأموال من الدول النامية للدول الغنية، من هنا جاءت أزمة النقد الأجنبي التي يمر بها اقتصادنا والعديد من الاقتصادات الناشئة.

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته بالمولد النبوي: “الحق أقول لكم إن عاصفة طاغية كتلك كانت كفيلة في الظروف العادية باقتلاع اقتصادنا بشكل كلي والعصف بمكتسبات الشعب المصري خلال السنوات الأخيرة، لكن العمل المكثف غير المسبوق في نطاقه وسرعته قد أثمرت صلابة ومرونة كبيرة لدى اقتصادنا".

وبشر الرئيس السيسي المصريين قائلا: "الصعاب الحالية إلى زوال قريب، خاصة أننا نبذل أقصى جهودنا والمنهج اللي إحنا ماشيين به منهج بنحاول إنه يبقى مستقيم وأمين ومخلص لله.. ومعنديش شك رغم الظروف اللي بنمر بيها دي إن ربنا سبحانه وتعالى سيسدد الخطى”.





أحسنتم.. السيسي يشيد بكلمة شيخ الأزهر في احتفالية المولد النبوي

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكلمة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال احتفال المولد النبوي الشريف، الذي تقيمه وزارة الأوقاف، اليوم، قائلا: "كانت مميزة.. أحسنتم".