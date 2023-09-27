السيسي خلال احتفال الأوقاف بالمولد النبوي: يمر العالم بقلق واضطرابات لم تحدث منذ عقود.. مش هقولكم اطمنوا بينا أو بالحكومة ولكن اطمئنوا بالله.. نبذل الجهود لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن

الرئيس السيسي خلال احتفال الأوقاف بالمولد النبوي

نحتفل بالمولد النبوي بينما يمر العالم بقلق واضطرابات لم تحدث منذ عقود

نبذل الجهود لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل ظروف صعبة

مسيرة حياة النبي تؤكد أن العسر يصاحبه يسر وأن الله مع الصابرين

مش هقولكوا اطمنوا بينا أو بالحكومة.. اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم إحتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي، وتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكري المولد النبوي الكريم سيدنا محمد صلي الله داعيا الله عز وجلا أن يعيد هذه الذكري المباركة بالخير والسلام على مصر والإنسانية بأثرها، مشيرا إلى أننا نحتفل بالمولد النبوي بينما يمر العالم بقلق واضطراب لم يحدث منذ عقود طويلة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف: "سيرة حياة الرسول الكريم معين لا ينضب من الدروس والعبر منها نستلهم قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة.. ونتعلم فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة.. وفى أحداثها نري كيف تعمل أقدار الله.. وكيف يثاب المؤمن على إيمانه ورعايته بالعمل والإحسان حتي يأتي نصر الله القريب".

وقال الرئيس السيسي إن مسيرة حياة النبي تؤكد أن العسر يصاحبه يسر وأن الله مع الصابرين.

وأكمل: نتعلم فضيلة الصبر على المشاق من سيرة الرسول، مشيرا إلي أن في سيرة النبي قيم مجردة عابرة للزمان والمكان أهمها الثبات على الحق رغم الصعاب.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سيرة حياة الرسول- صلى الله عليه وسلم- يجب أن نستلهم منها الإخلاص والصبر، ونعرف منها كيف تعمل أقدار الله حتى يأتي نصر الله للمخلصين.

وأضاف الرئيس، في كلمته باحتفال وزارة الأوقاف بذكرى مولد النبي، أن سيرة نبي الرحمة تقودنا إلى الصبر على الشدائد، بما فيها من قيم عابرة للزمان والمكان.

وأوضح الرئيس أن احتفالنا بمولد النبي هذا العام يأتي في ظل ظروف صعبة ودقيقة يمر بها العالم بظروف دقيقة، وما سببته الأزمة الروسية الأوكرانية في ارتفاع الأسعار وزيادة سعر الفائدة.

وأكد السيسي نبذل الجهود اللازمة لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين ومن أجل استمرار مشروعات التنمية ونسعى للخير والرشاد، لافتا إلى أن العمل التنموي أثبت صلابة اقتصادنا في ظل الأزمات العالمية.

كما تطرق الرئيس إلى لقائه بالأمس مع شباب الجامعات في الإسماعيلية، قائلا: "في أمة بالحجم ده.. وعندها شباب بالعدد ده.. تبقى قلقانة من الغد؟.. هم قادرون على مواجهة الصعاب، مؤكدا أنه لا توجد أمم قامت إلا على الصدق والأمانة.. وليس على الهدم والخراب والتشكيك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف: "سيرة حياة الرسول الكريم معين لا ينضب من الدروس والعبر منها نستلهم قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة.. ونتعلم فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة.. وفى أحداثها نري كيف تعمل أقدار الله.. وكيف يثاب المؤمن على إيمانه ورعايته بالعمل والإحسان حتي يأتي نصر الله القريب"

وقال الرئيس السيسي إن مسيرة حياة النبي تؤكد أن العسر يصاحبه يسر وأن الله مع الصابرين.

وأكمل: نتعلم فضيلة الصبر على المشاق من سيرة الرسول، مشيرا إلى أنه في سيرة النبي قيم مجردة عابرة للزمان والمكان أهمها الثبات على الحق رغم الصعاب.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ لازم يكون عندنا ثقة في الله وفي المسار اللي احنا ماشيين بيه، مهما كانت الظروف صعبة”، موجهًا رسالة مهمة: “ مش هقولكوا اطمنوا بينا أو بالحكومة..اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى”.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم الأربعاء في احتفالية المولد النبوي الشريف “ لا يوجد نجاح إلا بسبيل المصلحين”، متابعًا: “المنهج اللي احنا ماشين به منهج بنحاول أنه يبقى مستقيم وأمين ومخلص لله.. ومعنديش شك رغم الظروف اللي بنمر بيها دي أن ربنا سبحانه وتعالى سيصدد الخطى”.