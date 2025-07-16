خالد عكاشة: يتم الترويج الآن لـ شرق أوسط دون شرعية دولية

حذّر العميد خالد عكاشة، مدير مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية، من أن ما يُروَّج له في المرحلة الحالية هو مشروع شرق أوسط جديد خالٍ من الشرعية الدولية، حيث تُهمّش القوانين الدولية وتُتجاهل القرارات الأممية، وهو ما يُكرّس حالة من الفوضى والتواطؤ الدولي.



وقال "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد " المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، "منذ السابع من أكتوبر، نرى قرارات دولية تصدر دون تنفيذ، ولا تحظى بأي احترام على الأرض، وهو ما يعني أننا أمام منطقة تُدار خارج نطاق الشرعية"، مؤكدًا أن ما يجري في سوريا خير دليل على انتهاك القانون الدولي، وغياب آليات الردع الفعّالة.



وشدد على أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا دون حل عادل للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية التي لا يجب أن يغيب زخمها عن أولويات الإقليم، مضيفاً: "لو لم تقف مصر والأردن ودول الخليج بحزم، فلن يكون هناك قوة قادرة على مواجهة هذا المشروع المُسمى بالشرق الأوسط الجديد".



وأشار إلى أن مصر تمثل حائط الصد الأول عند قطاع غزة، وتلعب دورًا محوريًا في منع تصفية القضية الفلسطينية، في الوقت الذي بدأت فيه بعض دول المغرب العربي في الابتعاد عن مشكلات المشرق، مشددًا أن مصر والأردن ودول الخليج والعراق – إذا استعادت دورها – هي القوى المؤهلة فعلاً للدفاع عن مستقبل الإقليم.