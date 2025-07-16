القومى للبحوث: المركز أكبر جهة بحثية فى إفريقيا والشرق الأوسط

كشف الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، تفاصيل جديدة عن عمل المركز، مشيرا الى أن المركز جهة بحثية تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو أكبر مركز بحثي في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وتابع الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على قناة الحياة: "بداية البحث العلمي في مصر، كانت في عام 1939، وبدأت وقت وجود الملك فاروق، وأصدر مرسوما بإنشاء مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث".

وأكمل الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أن : "حدث تطور بعد ذلك، وتم تغيير اسم المجلس إلى المعهد القومي للبحوث في عام 1953، ثم تحول اسمه إلى المركز القومي للبحوث، في عام 1965، بينما تم البدء في إنشاء المبنى الموجود به المركز الآن في عام 1939، وتم العمل الفعلي في المركز عام 1956".