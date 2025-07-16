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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المنتخب المصري للناشئين يستعد للمونديال بمواجهة ودية أمام الجزائر بالمركز الأولمبي

منتخب مصر للناشئين لكرة اليد
منتخب مصر للناشئين لكرة اليد
كريم عاطف

يواصل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد استعداداته المكثفة للمشاركة في بطولة العالم تحت 19 عاما، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبا من مختلف القارات. 

ويخوض المنتخب مباراة ودية قوية أمام نظيره الجزائري، يوم الثلاثاء المقبل، على ملاعب المركز الأولمبي، في إطار خطة الإعداد للمونديال.

وتأتي هذه المواجهة ضمن سلسلة مباريات تجريبية تهدف لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، حيث يلتقي المنتخب أيضا مع عدد من فرق الرجال، على رأسها نادي هليوبوليس، في لقاء ودي مرتقب يقام الأربعاء المقبل.

ويقود المنتخب الجهاز الفني بقيادة طارق محروس، الذي استأنف التدريبات مع الفريق منذ الأربعاء الماضي بعد فترة راحة قصيرة، أعقبت العودة من السويد، حيث شارك الفراعنة الصغار في بطولة أوروبا المفتوحة وحققوا المركز السادس.

وخلال مشوارهم في البطولة الأوروبية، قدم لاعبو المنتخب أداء لافتا، ففازوا على جزر الفارو 27-22 في آخر مبارياتهم لتحديد المراكز، كما تغلبوا على فنلندا وتعادلوا مع هولندا، بينما شهدت مرحلة المجموعات فوزا على إستونيا وبولندا، وخسارتين أمام إسبانيا وآيسلندا، وفوزا على ليتوانيا.

وأسفرت قرعة بطولة العالم عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين، وسط آمال بتحقيق نتائج مميزة على أرضه وأمام جماهيره.

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