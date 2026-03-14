بعد واقعة تقييد مسن.. الحبس والغرامة تنتظر مسئولي دار رعاية بمصر الجديدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يتضمن وجود مسن مقيد من يديه داخل بلكونة وسط مزاعم حدوث الواقعة داخل دار رعاية مسنين بشارع الدلتا في مصر الجديدة.



الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، وجهت فريق التدخل السريع المركزي ومأمور الضبط القضائي بمتابعة مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من صحة الواقعة من عدمها.

وبإجراء التحريات، تبين أن الدار غير مرخصة، وهي عبارة عن شقتين كل شقة مكونة من غرفتين، وتعمل بشكل غير قانوني ولا يوجد عليها أية لافتة تشير إلي كونها دار رعاية للمسنين، وبها 15 حالة، عشرة رجال، وخمس سيدات، وجميعهم حالتهم تستدعي الرعاية الصحية كونهم غير قادرين على خدمة أنفسهم.



عقوبة تعريض حياة المسنين للخطر

جرم قانون رعاية المؤيض النفسي، وقائع إهمال كبار السن ، وأقر القانونعقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة، حيث نصت المادة 44 من القانون على أن يعاقب كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.