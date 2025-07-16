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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل رابطة الكليات اللاهوتية بالشرق الأوسط

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

استقبل مساء أمس،  غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وفدًا طلابيًا من رابطة الكليات اللاهوتية بالشرق الأوسط "A.T.I.M.E"، التابعة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، برفقة مجموعة من أعضاء هيئات التدريس، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر اللقاء الأب روماني فوزي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا.

ورحب صاحب الغبطة بضيوفه الكرام، متمنيًا لهم زيارة مثمرة، ثم عرض بطريرك الأقباط الكاثوليك دور الكنيسة الكاثوليكية بمصر في المجتمع المصري.

وأشار الأب البطريرك إلى أهمية الاستخدام الجيد والواعي لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى تكون علامة قرب ومحبة لا بُغض وكراهية، مؤكدًا ضرورة الحضور الفعال لمسيحيي الشرق الأوسط، داخل مجتمعاتهم، كما شدد غبطته أن نكون سببًا للرجاء لمن حولنا، وسط التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، كما أكد جميع الحاضرين أن محبة المسيح تجمعنا.

الجدير بالذكر أن رابطة الكليات اللاهوتية بالشرق الأوسط، تضم في عضويتها ثمانية عشر كلية لاهوتية من مصر، وسوريا ولبنان، والعراق.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك الكليات اللاهوتية بالشرق الأوسط الكلية الإكليريكية

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