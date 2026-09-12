القبض على نائب برلماني سابق ببني سويف بتهمة إشعال النيران في سيارة أحد أقاربه

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، برئاسة الرائد أحمد ربيع، رئيس مباحث مركز ببا، القبض على نائب برلماني السابق (أ. ع..ع)، وذلك على خلفية اتهامه في واقعة إشعال النيران بسيارة أحد أقاربه “بن عمه”.

وجاءت عملية الضبط عقب صدور قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، على خلفية الواقعة التي أثارت حالة من الجدل.

وكشفت كاميرات المراقبة الخاصة بشقيق المتهم عن تفاصيل الواقعة، بعدما ساهمت التسجيلات في كشف ملابسات الحادث وتحديد تفاصيل ما جرى، وهو ما دعم جهود الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم.

وتباشر الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.