تجنبا لدفع 1500 جنيه .. خطوات استخراج الملصق الإلكتروني 2025

يبحث الكثيرون عن خطوات استخراج الملصق الإلكتروني 2025، وأيضا عمل بدل فاقد له، حيث تتيح وزارة الداخلية خدمة التقديم على “استخراج الملصق الإلكتروني” و"طلب تركيب ملصق إلكتروني بدل فاقد"، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للمرور.

استخراج الملصق الإلكتروني 2025

أتاحت وزارة الداخلية خدمة التقديم علي استخراج الملصق الإلكتروني 2025 وطلب تركيب ملصق إلكتروني بدل فاقد، وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا، من خلال موقعها الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للمرور، كما يمكن استخراج بدل فاقد الملصق الإلكتروني من وحدات المرور المختلفة.

غرامة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حددت وزارة الداخلية رسوم استخراج الملصق الإلكتروني 2025 بسيطة، وتعد رسوما بسيطة مقارنة بالغرامة المحددة لمخالفات تركيب الملصق الإلكتروني، والتي تبلغ حوالي 1500 جنيه، بخلاف العقوبة الموقعة، ولاستخراجه يتوجب الدخول إلى بوابة المرور من خدمات بوابة وزارة الداخلية.



​​​​​​​​​​​​​​خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني

وأتاحت وزارة الداخلية خدمة سداد رسوم إصدار​ الملصق الإلكتروني 2025، حيث يجب أن تكون رخصة المركبة سارية​​، ويتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى لأنواع التراخيص ملاكي ودراجة نارية فقط، ويتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة، ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.​

سعر استخراج الملصق الإلكتروني

حدد قانون المرور الجديد إجمالي تكلفة تركيب الملصق الإلكتروني 95 جنيهًا، وتشمل الأسعار 75 جنيهًا ثمن الملصق الإلكتروني، و20 جنيهًا لإثباته في الرخصة، حتى لا يقع سائق المركبة تحت طائلة القانون.



استخراج الملصق الإلكتروني 2025 بالموبايل

تسجيل البيانات عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر. اختيار خدمات المركبات. اختيار استخراج بدل فاقد للملصق الإلكتروني. اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني. سداد رسوم الخدمة المطلوبة. معرفة موعد التسليم.

شروط استخراج الملصق الإلكتروني

أن تكون رخصة المركبة سارية. تواجد السيارة؛ حتى يتمكن رجال المرور من تركيب الملصق الإلكتروني عليها. تفعيل الملصق الإلكتروني بشكل صحيح، ولا يجوز لسائق المركبة التعامل معه بمفرده.

الأوراق المطلوبة لتركيب الملصق الإلكتروني

يجب على صاحب المركبة المرخصة باسمه، أو صاحب التوكيل المفتوح، أو الإدارة، إحضار الرخصة سارية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، علما بأنه يجوز إصدار ملصق الإلكتروني، وعدم ربطه بموعد الترخيص.