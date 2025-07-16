خبير استراتيجي: إسرائيل وضعت خرائط واضحة ومحددة لشكل المنطقة

أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير الاستراتيجي، أن الجيش الإسرائيلي، منذ فترة حكم بشار الأسد، فتح جبهتين غير معلنتين، الجبهة الأولى تمثلت في فتح الطريق أمام البرنامج النووي الإيراني مرورًا بالأجواء العراقية والسورية، وذلك من خلال ضرب القوات السورية والعراقية بشكل مستمر، إلى جانب تنفيذ أعمال رصد مباشر لكل بطاريات الصواريخ في سوريا من خلال خريطة الاستطلاع الإلكتروني.

وأضاف محمود محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن كل منطقة يظهر فيها رادار أو قاعدة صواريخ على طول الممر الممتد من سوريا إلى إيران؛ يتم قصفها من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، ضمن سياسة تستهدف تفريغ هذا الخط من أي دفاعات أو قدرات رادعة.

وأشار محمود محيي الدين، إلى أن إسرائيل وضعت خرائط واضحة ومحددة لشكل المنطقة من منظورها الأمني والعسكري، تشمل سوريا ولبنان وأجزاء من العراق، وذلك في إطار مشروع استراتيجي طويل الأمد يستهدف التحكُّم العسكري الكامل في هذا النطاق الحيوي.