الشعب المصري واعي.. هالة سرحان تكشف مخططات خبيثة لتقسيم الشرق الأوسط

أكدت الإعلامية هالة سرحان، أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، الذي رغم كل ما تعرض له، لا يزال صامدًا، مضيفة: «هم عايزين يخلصوا من الشعب الفلسطيني، لكن مش عارفين، لأنه ما زال موجودًا، ومتمسكًا بأرضه وحقه».

وأضافت سرحان، خلال لقائها ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي شادي شاش، أن لديها اهتمامًا قديمًا بمخططات استهداف الشرق الأوسط، وخاصة مصر، مشيرة إلى أنها بدأت في متابعة هذه الخطط منذ عام 1998، حين ظهرت خرائط قالت إنها كانت «مخفية»، وتكشف عن نية مبيتة لتقسيم المنطقة بما يخدم المشروع الصهيوني.

وتابعت هالة سرحان :" تلك الخرائط نشرتها مجددًا في أعوام 2012 و2014، موضحة أنها تُظهر سعي الكيان الإسرائيلي لأن يكون القوة المهيمنة في الشرق الأوسط، قائلة: «إسرائيل ليست فقط دولة قائمة على أساس ديني عنصري، بل مشروع استيطاني يسعى لجمع يهود العالم في كيان واحد، كما نرى اليوم في ما يحدث من اقتلاع وتجريف وقتل في غزة».

وتابعت سرحان حديثها عن الخرائط التي اطلعت عليها، مؤكدة أنها صُدمت من «تقسيم بشع» للدول العربية، موضحة أن العراق مثلاً مُقسمة إلى ثلاث دويلات: كردية وشيعية وسنية، وهو ما بدأ تنفيذه فعليًا بعد الغزو الأمريكي، ورغم ذلك «العراق صامدة وشعبها متمسك بهويته رغم النظام الفيدرالي».

كما تحدثت عن مخططات تقسيم سوريا إلى ثلاث دويلات، مضيفة: «إسرائيل عينها على أجزاء من الأردن ولبنان وسوريا، وتسعى للضم والتوسع»، مؤكدة أن تلك الخطط تهدف إلى تفتيت الدول العربية وإضعافها.

وختمت حديثها قائلة: «حتى مصر كانت ضمن تلك الخرائط، ولكن أقول لهم: عشم إبليس في الجنة، الرئيس السيسي قالها بوضوح: لا شبر من أرض مصر سيتنازل عنه، والشعب المصري واعٍ ومدرك، وسيناء هي المطمع الكبير، لكن مصر عصيّة على التقسيم».