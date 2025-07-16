شريف عامر: السماء السورية كانت منتهكة منذ سنوات بطيران الاحتلال الإسرائيلي

أكد الإعلامي شريف عامر، أن سوريا بلد مرهق وقد بدأت فيها الثورة في عام 2011، لكنها لم تستمر طويلًا، موضحًا أن الصور الواردة اليوم تُظهر أعنف نوع من القصف الإسرائيلي على عاصمة عربية، حيث تم استهداف وزارة الدفاع السورية ومقر رئاسة الأركان ومحيط القصر الرئاسي بشكل مباشر.

وأشار شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إلى أن السماء السورية كانت منتهكة منذ سنوات بطيران الاحتلال الإسرائيلي، إذ سبق أن اخترق الطيران الإسرائيلي حاجز الصوت فوق قصر الرئيس السوري السابق بشار الأسد في عام 2006، لكن القصف اليوم جاء بشكل مباشر وغير مسبوق.

وأوضح شريف عامر، أن هناك رغبة لدى الطائفة الدرزية في إقامة حكم مختلف أو نوع من الحكم الذاتي، وهو أمر مرفوض من قبل الحكومة السورية، التي تحفظت عليه حفاظًا على وحدة الدولة السورية، حيث ترفض حكومة دمشق هذا الطرح.

وسخر شريف عامر، من إدعاءات إسرائيل أنها تحمي الدروز في سوريا، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب أمس، دبابات تابعة للجيش السوري في السويداء، موجّهًا رسالة تحذيرية بضرورة الابتعاد عن المنطقة، مضيفًا أن هذه العمليات الإسرائيلية تتزامن مع محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن سوريا أصبحت مستباحة، وفيها قوات احتلال ومجموعات مسلحة متعددة.