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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية: مستشار الحكومة العراقية يفتتح لقاءات البعثة المصرية ببغداد

صدى البلد

أعلنت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس البعثة التجارية المصرية إلي العراق، عن تدشين لقاءات ثنائية في بغداد تكملة للبعثة المصرية التي بدأت أعمالها يوم 23 سبتمبر الجاري ، وافتتح اللقاءات في بغداد الدكتور حازم الخالدي مستشار رئيس الوزراء العراقي والسفير وليد إسماعيل سفير مصر في بغداد، والوزير المفوض التجاري د. عمرو هزاع مدير ادارة شئون الدول العربية في التمثيل التجاري المصري وفراس رسول الحمداني رئيس غرفة تجارة بغداد.


وأشارت "حلمي" في بيان ل المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلي أن هناك زخم كبير في اللقاءات وتقارب في وجهات النظر بين الشركات المصرية المتواجدة في البعثة وعددها 20 شركة مع نظيرتها العراقية خاصة مع ممثلين اتحاد المقاولون العراقيين والهيئة الوطنية للاستثمار وممثلين الشركة العامة لتجارة للمواد الإنشائية في بغداد.

وكشفت مي حلمي، أن بعض الشركات في البعثة يقترب من توقع عقود تصديرية في قطاعات، الأجهزة المنزلية والكهربائية، والصناعات الكهربائية والأواني والأدوات المنزلية وتشغيل المعادن ومكونات السيارات، مشيرة

وكانت "حلمي" قد أعلنت في وقت سابق، أن الصادرات الهندسيه للعراق سجلت 117.2 مليون دولار في عام 2022 كما سجلت خلال الفترة من يناير إلي يوليو بلغت 73.1 مليون دولار، مشيرة إلي سعي المجلس لتحقيق زيادات ملموسة في إجمالي الصادرات من خلال البعثة والعقود المرتقبة بين الشركات المصرية ونظيرتها بالعراق.

وأشارت مي حلمي إلى أن البعثات التجارية الخارجية أحد أهم الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري بهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة، كما أن هناك خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة.

وأشارت مي حلمي إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة، حيث أن هناك توافق بين شركات مصرية ونظيراتها في عدة دول من خلال اللقاءات المباشرة وكذلك اللقاءات الافتراضية التي ينظمها المجلس مع المستوردين الأجانب.

المجلس التصديري للصناعات الهندسية التمثيل التجارى المصرى توقع عقود تصديرية الصناعات الكهربائية

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