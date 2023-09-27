مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 866 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

تمكَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2023م، من انتزاع 866 لغماً في مختلف مناطق اليمن، منها 10 ألغام مضادة للأفراد، و 3 عبوات ناسفة ، و125 لغماً مضادا للدبابات، و728 ذخيرة غير منفجرة.



ونزع فريق المركز 12 لغماً مضاداً للدبابات و141 ذخيرة غير منفجرة و 3 عبوات ناسفة في محافظة عدن، و لغم واحد مضاد للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و3 ألغام مضادة للدبابات و4 ذخائر غير منفجرة في مديرية الخوخة، و 5 ألغام مضادة للدبابات و 20 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و 503 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، و لغم واحد مضاد للدبابات و 20 ذخيرة غير منفجرة بمديرية موزع، ولغمين مضادين للأفراد بمديرية صبر، و لغم واحد مضاد للأفراد و 34 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب؛ ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال شهر سبتمبر حتى الآن 2.617 لغمًا.