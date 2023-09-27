أحد المكرمين في احتفال المولد النبوي: تكريم الرئيس السيسي تشجيع لكل مجتهد

أكد الشيخ محمد حسن، إمام وخطيب بالأوقاف وأحد المكرمين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفال المولد النبوي الشريف، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وقت كان الناس فيه في قمة الطغيان، وفي لحظات الضيق يولد فينا نقطة أنّه إذا اشتد الظلام فقد أوشك الفجر على الإقدام، ومعنى ذلك أنّ ذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا بالخير، لأن الله قادر على أن يبدل حالنا إلى أفضل، وهي نقطة أمل نزرعها في قلوبنا بأنّ الذي خلق الخلق هو وحده قادر على أن يبدل الحال إلى الأفضل.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ التخصصية في العمل نقطة مهمة جدا، ويجب أن يجتهد كل إنسان في مجال عمله، وتكريم الرئيس السيسي اليوم هو نوع من أنواع الاجتهاد في العمل، لأنه يشجع كل إمام وكل عامل في مكانه على الاجتهاد.

وتابع الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف، أنّ من يجتهد يكرم في الدنيا قبل أن يكرم في الآخرة، ويكرّم من الناس قبل أن يكرم من الخالق سبحانه وتعالى.