بولندا.. وقوع انفجار هائل قرب العاصمة وارسو

قالت قائدة شرطة العاصمة البولندية وارسو، بولينا أونيشكو، إن انفجارا وقع في مقر شركة بالقرب من وارسو في مدينة تاركومين، مما أسفر عن مقتل شخصين.

وأفادت أونيشكو، “في ترخومينا، بوقع انفجار في مقر إحدى الشركات. وتم استدعاء طائرة هليكوبتر طبية خاصة للإسعاف الجوي إلى مكان الحادث. ولسوء الحظ، توفي شخصان”.

وأضافت أن “وقع انفجار بسبب عاملين كانا يقومان بأعمال اللحام في الشركة.. وفي الوقت الحالي، تجري التحقيقات لمعرفة سبب الانفجار”.

وفي وقت سابق، قالت آنا ميشالسكا، المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي، إنه تم إخلاء مطار وارسو شوبان بسبب قنبلة يدوية حاول مواطن من جنوب إفريقيا تهريبها.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قالت ميخالسكايا، إن "حرس الحدود اعتقل مواطنا من جنوب أفريقيا في مطار وارسوا كان يريد السفر إلى دبي" .

وأوضحت أنه “تم العثور على أربع خراطيش في حقيبة يد مواطن من جنوب أفريقيا”.

وأشارت إلى أنه بعد ذلك تم العثور على جسم يشبه القنبلة اليدوية في أمتعته.