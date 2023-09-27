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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. كندا لم تتلق طلبًا من بولندا لتسليم الجندي النازي

علم كندا
علم كندا

كشفت وكالة “نوفوستي”، أن وزير العدل والمدعي العام الكندي عارف فيراني، لم يتلق طلبًا لتسليم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا، الذي دعي إلى البرلمان الكندي، ولا يمكنه التعليق على اقتراح وزير التعليم البولندي تشيرنيك.

وأكد أنه لم يتواصل معه أحد من السلطات البولندية بهذا الخصوص حتى الآن.

وصرح سفير بولندا في أوتاوا فيتولد دزيلسكي، إن بلاده لن تقبل أبدا بمحاولات تبييض سمعة النازيين وتطالب باعتذار عن دعوة النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا إلى مجلس العموم الكندي.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس البرلمان الكندي، أنتوني روتا، استقالته من منصبه وسط فضيحة تكريم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عامًا.

وقال روتا، في البرلمان: "بقلب حزين أبلغ البرلمان باستقالتي من منصب رئيس مجلس العموم".

وأوضح رئيس البرلمان الكندي، أنه سيترك منصبه رسميًا في 27 سبتمبر.

وأشار روتا إلى أنه يأسف لقرار دعوة النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عامًا، والذي خدم في فرقة إس إس جاليسيا إلى البرلمان.

وقال إن "الاحتفال العلني النازية تسبب في الألم لمختلف الناس والمجتمعات، بما في ذلك الجاليات اليهودية في كندا وحول العالم، والأشخاص الذين نجوا من الجرائم النازية في بولندا ودول أخرى".

النازي الأوكراني السلطات البولندية بولندا البرلمان الكندي

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