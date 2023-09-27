برلماني مؤيدًا الرئيس السيسي لولاية جديدة : نرد الجميل لزعيم وعد وأوفى

حرر النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، تفويض تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، في انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكداً أنه تحمل العبء الأكبر بمفرده وبدعم الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو التي أزاحت حكم الإرهابيين.

رد جميل لزعيم وطني مخلص وعد وأوفى

وقال النائب البرلماني، في تصريحات صحفية، إن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى يأتي كرد جميل لزعيم وطني مخلص وعد وأوفى، من حيث المشروعات القومية والنهضة التنموية ومسيرة الإصلاح، واقتحم مشكلات لا حصر لها ولا قوة ، وكان شجاعًا وقويًا رغم الظروف العالمية.

وشدد عضو مجلس النواب، رياض عبد الستار، على هامش التوقيع على نموذج التزكية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بالأمانة العامة لمجلس النواب، أن الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن تأييده لرئيس الجمهورية يأتي إيمانًا منه بقدرة الرئيس السيسي، واستكمال لمسيرة البناء والعطاء.



الأمانة العامة لمجلس النواب، استقبلت أعضاء المجلس للتوقيع على نموذج تزكية المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وشهد البهو الفرعونى تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية.



ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.