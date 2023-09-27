العثور على جثة شخص مجهولة الهوية ملقاة بمياه نهر النيل بزفتى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم، من انتشال جثة شخص مجهولة الهوية ملقاة بمياه نهر النيل بزفتى، بعد الدفع بفرق الإنقاذ.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة عن وقوع حالة غرق لشخص مجهول الهوية أثناء استحمامه بمياه نهر النيل.



كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي مكان الحادث وتم الدفع بفرق الإنقاذ وانتشال جثته .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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