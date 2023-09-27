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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية "الليلة المحمدية"..ويُهدي 24 رحلة عمرة للأسر القرآنية

جانب من الاحتفاليه
جانب من الاحتفاليه

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، احتفالية "الليلة المحمدية" التي أقامتها المحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمسرح سينما هيبس بالخارجة، بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة، ولفيفٌ من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية والدينية.

وقدّم المحافظ التهنئة لأهالي المحافظة، داعيًا أن تكون هذه المناسبة فرصة نغتنمها للاقتداء بالرسول الكريم، كما قام بإهداء (٢٤) رحلة عمرة لـ (١٢) أسرة من الفائزين بمسابقة "الأسر القرآنية" التي تم تنظيمها بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، راجيًا أن يدوم القرآن لهم نبراسًا ونورًا.

وشهدت الفعاليات عددًا من الكلمات الدينية، ومجموعة من العروض تضمنت المديح والإنشاد الديني، وعرضًا متميزًا للسيرة النبوية أشاد المحافظ به ووعد بتكريمه بعنوان "الليلة المحمدية".

عمل الوادي الجديد تنظم ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين

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