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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل الوادي الجديد تنظم ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين

لقاء اليوم
لقاء اليوم

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، ندوة للتوعية بالتنسيق بين وحدة المساواة بين الجنسين ، ومكتب عمل الراشدة بعنوان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إقتصادياً والقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة،  وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية الراشدة ، لعدد  18 عاملا ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له ، لجميع العاملين بالمنشآت لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل ، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً ، لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، انه جرى تنظيم ندوة توعية فى إطار السعى نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات، وذلك من خال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.

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