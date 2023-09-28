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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قاهر الظلام..أول طالب من ذوي الاحتياجات بالوادي الجديد يتعلم بطريقة برايل ويصل للماجستير|شاهد

إسلام محمد عطية -
إسلام محمد عطية - من ذوي الاحتياجات

لقب الباحث إسلام محمد عطية لعمامي، ابن قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة،  بقاهر الظلام طه حسين في القرن الحديث.

وأكد إسلام، الحاصل على ليسانس الآداب من جامعة الوادي، أنه تم تكريمه من قبل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى، وقائد الدفاع الشعبى، بميدالية ذهبية وشهادة تقدير.

وقال إن له عدة دواوين من الشعر لم تطبع بعد، وحاصل على العديد من شهادات التقدير، وحصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة “مصر فوق الجميع”.

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وأضاف أنه حصل على شهادات  تقدير في جميع مراحل التعليم وحتى الجامعة، كما شارك في مسابقة “لمحات من الهند” بالرسم في 2017، وحصل على شهادة تقدير لمشاركته الجادة بمسابقة كرة الهدف لمدارس النور للمكفوفين على مستوى الجمهورية، وحصل على شهادة تقدير المركز الأول في الإلقاء الشعري.

ولفت إلى أنه شارك في العديد من مسابقات الشعر  في المرحلة الجامعية.

وأوضح أنه بالرغم من إعاقته البصرية، فإنه يدرس حاليا للحصول على الماجستير في الإعاقة البصرية.
 

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Screenshot_٢٠٢٣٠٩٢٧_٢٢٢٥٠٩_WhatsApp
احتياجات احتفالية الإحتياجات الخاصة السفيرة نبيلة مكرم و السفيرة نبيلة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة ذوي الاحتياجات الخاصة عبدالعزيز طنطاوي مركز الداخلة مراحل التعليم

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