قاهر الظلام..أول طالب من ذوي الاحتياجات بالوادي الجديد يتعلم بطريقة برايل ويصل للماجستير|شاهد

لقب الباحث إسلام محمد عطية لعمامي، ابن قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، بقاهر الظلام طه حسين في القرن الحديث.

وأكد إسلام، الحاصل على ليسانس الآداب من جامعة الوادي، أنه تم تكريمه من قبل السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى، وقائد الدفاع الشعبى، بميدالية ذهبية وشهادة تقدير.

وقال إن له عدة دواوين من الشعر لم تطبع بعد، وحاصل على العديد من شهادات التقدير، وحصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول في مسابقة “مصر فوق الجميع”.

وأضاف أنه حصل على شهادات تقدير في جميع مراحل التعليم وحتى الجامعة، كما شارك في مسابقة “لمحات من الهند” بالرسم في 2017، وحصل على شهادة تقدير لمشاركته الجادة بمسابقة كرة الهدف لمدارس النور للمكفوفين على مستوى الجمهورية، وحصل على شهادة تقدير المركز الأول في الإلقاء الشعري.

ولفت إلى أنه شارك في العديد من مسابقات الشعر في المرحلة الجامعية.

وأوضح أنه بالرغم من إعاقته البصرية، فإنه يدرس حاليا للحصول على الماجستير في الإعاقة البصرية.

