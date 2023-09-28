نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

يتقدم الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام.



قال نقيب الإعلاميين ان تلك الذكري العطرة الطيبة نستدعي فيها كل معاني الرحمه والمحبة والسلام ويستلهم الشعب المصري منها التكاتف لإقامة دعائم الجمهورية الجديدة لينعم بكل ما يصبوا إليه من تنمية ورخاء وأمن وأمان.

تقدم ورقي



داعيا المولى- عز وجل- أن يحقق لوطننا الغالي كل تقدم ورقي وازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة للبلاد حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.