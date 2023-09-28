جنا عمرو دياب في ظهور جريء عبر إنستجرام| شاهد

شاركت جنا عمرو دياب، صورة عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بإطلالة جريئة من جديد مستعرضه جمالها، وكعادتها تحدث ضجة باطلالتها اللافته.

يذكر أن عمرو دياب تزوج من شيرين رضا وأنجب منها طفلة أسماها «نور». ثم انفصلا وتزوج بأخرى سعودية هي «زينة محمد عاشور»، وأنجب مِنها توأم هُما عبد الله وكنزي وآخر بناته جنا التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.

من جانب آخر، سخرت جنا عمرو دياب، من الانتقادات الأخيرة التي تعرضت لها في التعليقات على صورها وهي ترتدي المايوه البكيني على الشاطئ.

وقامت جنا عمرو دياب، بالتعليق على صورها، وكتبت بالإنجليزية: «يا إلهي.. فتاة ترتدي البكيني.. شئ مخيف» لتسخر من التعليقات التي تلقتها في الفترة الأخيرة.