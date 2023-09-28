عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. مفاجأة إدارة الزمالك للاعبين الأجانب قبل لقاء آرتا سولار الجيبوتي.. الأهلي يواجه برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية لكرة اليد

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

الأهلي يواجه برشلونة الأسباني في كأس العالم للأندية لكرة اليد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وكتب: " الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية لكرة اليد رفقة برشلونة الإسباني والنور السعودي". 

 

 

مفاجأة إدارة الزمالك لـ اللاعبين الأجانب قبل لقاء آرتا سولار الجيبوتي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن تفاصيل داخل إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه على فيسبوك.

 

وكتب: “إدارة الزمالك تصرف جزء من مستحقات اللاعبين الأجانب خلال ساعات قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي”. 

 

فين المشكلة.. شريف مدكور ينتقد الهجوم على ياسمين صبري

علق الاعلامي شريف مدكور، على حملة الهجوم على الفنانة ياسمين صبري، بعد ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب. 

وكتب: “ياسمين ست حلوة وذكية وتعرف تتكلم كويس وعندها شخصية مش فاهم إيه المشكلة هو أي هجوم وخلاص”. 

ارتا سولار ادارة الزمالك أرتا سولار الجيبوتي برشلونة الإسباني بكأس العالم للأندية كأس العالم للأندية لكرة اليد وسائل التواصل الإجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

أنا صديق بابا ..سفاح بدون شرف يتعدي جسديا على صغيرة بالقاهرة الجديدة

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

سلاح ناري كاتم للصوت.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة فتاة جامعة القاهرة

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

80 مخزنا من الكنوز.. كشف أثري مبهر لأحد ملوك مصر | تفاصيل

ترشيحاتنا

مفاوضات إنهاء الحرب.. رئيس كازاخستان يكشف عن انفراجة بشأن صراع روسيا وأوكرانيا

النشرة الدينية| كل ما تريد معرفته عن هدية وزير الأوقاف لـ السيسي.. دعاء تحصين النفس من المرض.. اقبال غير مسبوق على جامعة مصر للثقافة الإسلامية بكازاخستان

11 أم 13 زوجة.. كم عدد أمهات المؤمنين الصحيح؟ الأزهر للفتوى يوضح

الوطنية للانتخابات تصدر قرارا بشأن تحديد الرموز الانتخابية للمرشحين للرئاسة

زلزال قوي يضرب تركيا على عمق 6.1 كيلو .. تفاصيل

قراصنة صينيون يسرقون 60 ألف رسالة بريد إلكتروني من الخارجية الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنك في المستشفى.. إليك طرق علاج منزلية لآلام الظهر

فيديو صادم.. طفلة تطلق النارعلى نفسها بجوار قريبها الشاب في أمريكا

بعد ظهورها الأخير.. إطلالات وضعت أمينة خليل في مأزق| شاهد

يمكنها تغيير المناخ.. باحثون يابانيون يكتشفون جسيمات مهمة في السحب

فيديو

أمطار رعدية| تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث؟

في أسنانها وبجسدها سم.. انتشار نوع غريب من الأسماك يباع مع البساريا

الموعد النهائي لبدء الدراسة وقرارات هامة من التعليم | تفاصيل

ضربة قوية للدولار وهبوط كبير في أسعار الذهب عالميا| ماذا يحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ