موجز السوشيال.. مفاجأة إدارة الزمالك للاعبين الأجانب قبل لقاء آرتا سولار الجيبوتي.. الأهلي يواجه برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية لكرة اليد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وكتب: " الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية لكرة اليد رفقة برشلونة الإسباني والنور السعودي".

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن تفاصيل داخل إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “إدارة الزمالك تصرف جزء من مستحقات اللاعبين الأجانب خلال ساعات قبل مباراة أرتا سولار الجيبوتي”.

علق الاعلامي شريف مدكور، على حملة الهجوم على الفنانة ياسمين صبري، بعد ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب.

وكتب: “ياسمين ست حلوة وذكية وتعرف تتكلم كويس وعندها شخصية مش فاهم إيه المشكلة هو أي هجوم وخلاص”.