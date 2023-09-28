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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لوزيرة البيئة بشأن إقامة خلاطات خاصة بإنتاج الخراسانات الأسمنتية بـ"السلام"

النائب مصطفى بكرى،
النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب

تقدم النائب مصطفى بكرى ، عضو مجلس النواب بطلب إحاطه موجه إلى الدكتورة وزيرة البيئة واللواء وزير التنمية المحلية  ، بشأن إقامة بعض الشركات الخاصة عددًا من"الخلاطات" الخاصة بإنتاج الخراسانات الأسمنتية فى وسط مساكن منطقة "السلام" بمحافظة القاهرة على طريق مصر-الإسماعيلية دون مراعاة لصحة الأهالى واحتمال إصابتهم بالأمراض السرطانية نتيجة هذا التلوث..

وقال بكرى فى طلب الإحاطة :"وقد اشتكى أهالى مدينة السلام من المضارين وحرروا المئات من المحاضر بقسم الشرطة دون أن يحرك ذلك ساكنًا، وكذلك وجود مدرسة لذوى الهمم فى هذه المنطقة، وهو أمر تسبب فى حالة من الذعر للتلاميذ".

وتابع:"ويزعم أصحاب هذه الخلاطات الخاصة أن هناك من يساندهم ويدعمهم من خلف ستار، وانهم يتوعدون كل من يعترض سبيلهم بالعقاب".

واختتم:"لذلك أتقدم بطلب الإحاطة إلى لجنة الطاقة والبيئة والتنمية المحلية، راجيًا مناقشة الطلب فى أسرع وقت ممكن حفاظًا على صحة المواطنين".

النائب مصطفي بكري وزيرة البيئة وزير التنمية المحلية الشركات الخاصة الخلاطات الخراسانات الأسمنتية

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