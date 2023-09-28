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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالات مختلفة.. روان بن حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روان بن حسين
روان بن حسين

شاركت الفنانة روان بن حسين، متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة“إنستجرام”، عدة صور جديدة لها.

وظهرت روان بن حسين في الصور، بعدة إطلالات صيفية متميزة، ما نال إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين،  كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدرب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

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الفنانة روان بن حسين أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين أمل ديو دان حداد عمر إسماعيل فيديو كليب

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