لتوفير المصاريف .. طريقة عمل جبنة شيدر بأقل التكاليف

اذا كنتي تبحثين عن وصفات آمنة وبدون مواد حافظة لأولادك قبل دخول المدارس نقدم لكي اليوم

طريقة عمل الجبنة الشيدر في المنزل..



المقادير

1 كوب زيت ذرة

1 كوب ماء مثلج

3 عدد بيض

1 كوب حليب بودر

1 كوب نشا

1 ملعقة صغيرة ملح



خطوات العمل

نضع الزيت والماء في خلاط ويتم خلطهم جيدا ثم نضع البيض والملح ونضربهم ثم الحليب البودر والنشا ونستمر في الخلط.

نضع الخليط في صينية صغيرة ونغطيها بالفويل ونضع الصينية في صينية أكبر منها قليلا بها ماء ساخن ونضعهم في الفرن لمدة ساعة أو اكثر تقريبا على درجة حرارة متوسطة 150 ونختبر السواء عن طريق خلة الاسنان ثم تخرج من الصينية وتوضع في علبة بلاستيك محكمة الغلق ونقطع منها بالسكين مثل الكيك لعمل الساندويتشات.