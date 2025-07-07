أنا كسبت ديكاداها.. طارق يحيى يوجه رسائل نارية لعضو مجلس الزمالك

رد طارق يحيى لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك السابق، على عمرو أدهم عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، بعد تصريحات الأخير، ضد بعض نجوم الفريق السابقين.

وكان يحيى قد انتقد مؤخرا مجلس إدارة الزمالك، بسبب تهميش دور بعض لاعبي الفريقي السابقين، والاستعانة بكوادر لم يسبق لها أن ارتدت قميص النادي.

وقال يحيى في تصريحات إعلامية عبر شاشة “النهار”: "إيه التجارب اللي فشلت اللي عمرو أدهم بيتكلم عليها.. أولا أنا ليسانس آداب وواخد أعلى الدورات التدريبية".

واستكمل: "أنا مسكت الزمالك أكتر من مرة وتعاملت مع أكثر من مجلس إدارة من ممدوح عباس لكمال درويش لمرتضى منصور للجنة حسين لبيب. وأنا مدير فني وكان الزمالك مشارك في دوري أبطال أفريقيا عملت حاجة محصلتش في تاريخ النادي ولا الأندية المصرية ويمكن في تاريخ الأندية العربية كمان، إني كسبت فريق نادي ديكاداها الصومالي 7-0 ومش مهم عندي إن الماتش كان في الدور التمهيدي، ما الزمالك خرج من الكونفدرالية من نادي اسمه نادي ستيلينبوش".

وتابع: “أنا مساهم في دوري أبطال أفريقيا الأخير اللي الزمالك واخده، وكان ليا دور كبير في الجهاز الفني، وأنا كلاعب حدث ولا حرج، وفي قطاعات الكرة في الزمالك أنا صعدت 12 لاعب على أعلى مستوى، ومش فارق معايا أمسك منصب في النادي دلوقتي ولا أي حاجة”.